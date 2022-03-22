محكمة «كاس» ترفض اعتراض العراق على نقل مباراته ضد الإمارات إلى ملعب محايد

المصدر: وكالات

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الاعتراض الذي تقدم به الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب قيام الاتحاد الدولي (فيفا) بنقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد بعدما كانت مقررة في العاصمة بغداد، وتحديد استاد الملك فهد في الرياض مكانا لها، بسبب الظروف الامنية في العراق حسب رؤية الاتحاد الدولي وكذلك الآسيوي.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان الثلاثاء «ردت محكمة كاس الاعتراض الذي تقدم به الاتحاد العراقي بخصوص نقل مباراة الامارات والمطالبة بعودتها الى استاد المدينة الدولي في بغداد».

واضاف البيان «لم توافق المحكمة على طلب العراق على الرغم من الدفوعات التي قدمت».

وقرر فيفا الاسبوع الماضي نقل مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤدية الى مونديال قطر 2022 الى ملعب محايد بسبب الاوضاع الامنية المتصلة باستهداف مدينة أربيل بعدة صواريخ انطلقت من الاراضي الايرانية مطلع الاسبوع الماضي ثم حدد لاحقا المملكة العربية السعودية مكانا لاقامة المباراة بعد التشاور مع الاتحاد الاسيوي.

ويلتقي منتخبا الامارات والعراق بعد غد الخميس ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الاولى.

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