غيابات مؤثرة بالجملة لمنتخب سورية قبل لقاء لبنان

المصدر: وكالات

سيفتقد منتخب سورية الذي فقد آماله كليًا ببلوغ كأس العالم 2022، لعدد كبير من اللاعبين المؤثرين في مباراته مع مضيفه اللبناني الخميس المقبل في ملعب مدينة صيدا، ضمن الجولة التاسعة قبل الاخيرة لمنافسات المجموعة الآسيوية الاولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر.

وأشار المدير الفني لمنتخب سوريا غسان معتوق في مؤتمر صحافي أمس إلى غياب تسعة لاعبين عن القائمة التي اختارها لمباراة لبنان من بينهم ستة بداعي الإصابة هم عمر خربين (الوحدة)، حسام عايش (غوتبرغ السويدي)، محمود البحر (الرفاع البحريني) وورد السلامة (المنامة البحريني)، عبد الرحمن ويس (اوفي كريك اليوناني) وفهد اليوسف (الشرطة العراقي). كما يغيب أياز عثمان (لوينكوس اليوناني) لإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف معتوق أن مهاجم الاهلي السعودي عمر السومة اعتذر عن الالتحاق بمنتخب سوريا في الفترة الحالية لعدم استعداده نفسيًا، كما يغيب عن مباراة لبنان محمود المواس لتراكم الإنذارات.

وتختتم سوريا الدور الحاسم ضد العراق في دبي في 29 الشهر الحالي.

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