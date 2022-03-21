ليفربول يفلت من فخ نوتينغهام في غياب محمد صلاح

المصدر: وكالات

أفلت ليفربول من فخ مضيفه نوتينغهام فورست، وأكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، في دور الثمانية للمسابقة، في ظل غياب نجم وهداف الفريق محمد صلاح عن القائمة التي خاضت المباراة، إذ فضل المدير الفني كلوب منحه الراحة الكافية هو وزميله ساديو مانيه.

وأحرز ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ليقود ليفربول للتأهل إلى المربع الذهبي في البطولة التي توج بها 7 مرات، ويضع حدا لمغامرة نوتينجهام، الناشط ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وكانت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس، قد سبقت ليفربول في الدور قبل النهائي، التي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها للمرة الأولى منذ موسم 2005 / 2006.

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرت اليوم الأحد، عن وقوع ليفربول في مواجهة صادمة مع مانشستر سيتي.

أما مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، فسوف تجمع تشيلسي، الذي تغلب 2 / صفر على ميدلسبره أمس السبت، مع كريستال بالاس الذي فاز 4 / صفر على ضيفه إيفرتون اليوم.

من المقرر أن تقام مباراتي المربع الذهبي للبطولة العريقة يومي 16 و17 أبريل المقبل.

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