"كورونا" تزيد متاعب أستراليا بتصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

تواجه أستراليا بسبب فيروس كورونا المزيد من المتاعب في سعيها للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، بعد استبعاد الجناح كريج جودوين ولاعب الوسط جاكسون إيرفاين من تشكيلة منتخبها قبل أخر مواجهتين له في التصفيات أمام اليابان والسعودية هذا الشهر. ويغيب عن منتخب أستراليا بالفعل أيضا صانع اللعب آرون موي بسبب إصابته بكورونا بينما يخضع المدرب جراهام أرنولد للعزل بعد إصابته بالعدوى للمرة الثانية خلال شهرين.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم إن إيرفاين لاعب سانت باولي الألماني أصيب بفيروس كورونا قبل مغادرة ألمانيا متوجها إلى سيدني بينما اعتبر جودين لاعب أديليد يونايتد مخالطا قريبا لأحد المصابين بالعدوى. وأضاف الاتحاد في بيان إنه تقرر ضم بن فولامي جناح ملبورن فيكتوري إلى المنتخب لأول مرة إلى جانب كينيث دوجال لاعب وسط بلاكبول. وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الياباني في سيدني الخميس المقبل ثم يواجه السعودية في جدة 29 الجاري.

ويحتاج المنتخب الأسترالي للفوز في المباراتين لضمان التأهل التلقائي للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر. ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث بين فرق المجموعة الآسيوية الثانية بفارق ثلاث نقاط عن اليابان صاحبة المركز الثاني بينا تتصدر السعودية الترتيب متفوقة بنقطة واحدة على اليابان.

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