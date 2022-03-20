مدرب تشلسي: نشعر بالقلق بسبب وضع لم نتسبب فيه

المصدر: وكالات

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي اللندني بطل أوروبا إنه سعيد بأداء وتركيز لاعبي فريقه الذي تأهل للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية بعد الفوز 2-صفر على ميدلسبره رغم كل المشكلات المحيطة بالنادي ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش عقب غزو بلاده أراضي أوكرانيا المجاورة، لكنه لا يخفي "الشعور بالقلق بسبب وضع معقد لم يتسببوا فيه". وعقب الغزو عرض أبراموفيتش النادي للبيع قبل أن تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات حرمته فعليا من إدارة النادي.

وقال المدرب الألماني بعد الفوز والتأهل للمربع الذهبي "أسعدني أداء اللاعبين ولم يدهشني. من جهة فإننا ندرك أننا لم نتسبب في هذا الوضع ولا يمكننا فعل أي شيء حيال الوضع أيضا ولا نستطيع تغيير الوضع بأي شكل". وأضاف توخيل "أشعر بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص البعيدين عن الأضواء والذين يشعرون بالقلق. لاعبو فريقي وطاقمه التدريبي في وضع جيد لكننا نشعر بالقلق.. فهناك ما بين 700 و800 شخص يعلمون في تشيلسي وربما يشعرون بقلق وجودي حول ما يمكن أن يحدث للنادي".

وأردف المدرب قائلا "وأنا أشعر بمسؤولية تجاههم أيضا وعلى الجميع إظهار الروح المناسبة والإيجابية، في موقف لم نتسبب فيه ولا يمكننا تغييره".

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