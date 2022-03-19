الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي مع بيترو أتليتكو

المصدر: وكالات

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين بيترو أتلتيكو الأنجولي وضيفه الزمالك المصري في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن التأهل لدور الثمانية، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث وكان الفريق تأكد خروجه من البطولة قبل هذه الجولة.

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