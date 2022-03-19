مدرب أستراليا يصاب بكورونا خلال شهرين وقبل أيام من مواجهتي اليابان والسعودية

المصدر: وكالات



قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم إن جراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي الأول للعبة الشعبية أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال شهرين بينما يستعد فريقه لخوض مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم 2022 خلال الأسبوعين المقبلين.

وخضع أرنولد (58 عاما) للفحص أمس الخميس قبل توجهه لمعسكر المنتخب في سيدني وحاليا يخضع للعزل المنزلي بعد ثبوت الإصابة. وكانت الفحوص كشفت عن إصابة أرنولد بالفيروس أواخر يناير الماضي خلال الاستعداد لمواجهة فيتنام في تصفيات كِأس العالم في ملبورن ولم يتمكن جراء ذلك من حضور المباراة التي انتهت بفوز أستراليا 4-صفر.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم "سيبقى أرنولد على اتصال رقمي بالمنتخب الأسترالي وطاقمه الفني كما فعل وبنجاح في يناير عندما لعبت أستراليا أمام فيتنام في فيكتوريا".

وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الياباني في سيدني الخميس المقبل قبل أن يواجه منتخب السعودية في جدة في 29 مارس آذار الجاري وهو يحتاج للفوز في المباراتين لضمان التأهل التلقائي للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر. وقبل أخر جولتين تنفرد السعودية بصدارة الترتيب في المجموعة الآسيوية الثانية برصيد 19 نقطة تليها اليابان برصيد 18 نقطة ثم أستراليا التي جمعت 15 نقطة.

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