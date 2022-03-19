مدرب ميلان للاعبيه: لا تضعوا العربة أمام الحصان

المصدر: وكالات

دعا مدرب ميلان ستيفانو بيولي فريقه إلى التركيز على مباراة تلو الأخرى واللعب بذكاء عندما يواجه كالياري المهدد بالهبوط اليوم، بينما يواصل فريقه سعيه لنيل لقب دوري الدرجة الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 2011.

ويتصدر ميلان المسابقة برصيد 63 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثلاث نقاط على نابولي صاحب المركز الثاني وأربع نقاط على إنتر ميلان حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث ولعب 28 مباراة.

وقال في مؤتمر صحافي أمس: يجب ألا نضع العربة أمام الحصان. تقريبا نتقدم بنقطة واحدة فقط على إنتر وربما يخسر أتلانتا بضع نقاط.

وتابع: "لا تزال هناك عقبات كثيرة. أمامنا الكثير من المباريات. إذا فكرنا بعيدا أكثر من اللازم سنخسر تركيزنا على المباريات الحالية وهذا يجب ألا يحدث. بالنسبة للفرق الأربعة الأولى (في الترتيب) كل المباريات مفتوحة وتشكل مفترق طرق".

وبينما يحوم كالياري فوق منطقة الهبوط في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة أكد بيولي أنهم سيواجهون منافسا صعبا حيث يتطلع ميلان إلى تمديد مسيرته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 10 مباريات.

وقال "نعرف الصعوبات. كالياري أوقف نابولي. (نحن) بحاجة إلى أداء قوي وجودة لأن كالياري يلعب كرة قدم هجومية. وسيتعين علينا اللعب بطريقتنا. يجب أن نتحلى بالتركيز واليقظة طوال المباراة. نحن في حالة بدنية وذهنية جيدة. إنه الشيء الأكثر أهمية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news