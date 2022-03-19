ثلاثة عروض رسمية لشراء تشيلسي بعد انتهاء الموعد النهائي

المصدر: وكالات

تقدمت ثلاثة عروض لشراء نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إحداها بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي واخر من عائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاجو كابس وكونسورتيوم يضم السير مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو.

وتشرف مجموعة بنك رين الأمريكية على عملية البيع قبل فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وحددت موعدا نهائيا لتلقي العروض انتهى اليوم.

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