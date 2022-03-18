ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين "المطعمة" بسبعة لاعبين شبان

المصدر: وكالات

عاد القائد ليونيل ميسي الى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022، وذلك بعد أن غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن المدرب لويس سكالوني اليوم عن التشكيلة التي ستواجه فنزويلا في بوينس أيرس والإكوادور في غاياكيل في 25 و29 الشهر الحالي توالياً، وقد ضمت سبعة لاعبين شبان يلعبون في أكاديميات أندية أوروبية وسبق لهم حتى أن دافعوا عن ألوان منتخبات أخرى في الفئات العمرية.

ويهدف سكالوني من استدعاء هؤلاء الى الحؤول دون خسارة جهودهم لصالح منتخبات أخرى، على غرار جناح مانشستر يونايتد الإنكليزي أليخاندرو غارناتشو (17 عاماً) ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني نيكولاس باس (17 عاماً أيضاً) اللذين لعبا سابقاً مع منتخب شباب إسبانيا. وضمن المنتخب الأرجنتيني تأهله الى النهائيات بصحبة غريمه البرازيلي الذي يتصدر المجموعة الموحدة بفارق 4 نقاط عن رفاق ميسي.

وما زال المنتخبان اللدودان بانتظار الاتحاد الدولي "فيفا" لتحديد موعد جديد للمباراة التي توقفت بينهما في سبتمبر ضمن الجولة السادسة، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو بسبب دخول السلطات الصحية المحلية أرضية الملعب لاتهامها أربعة لاعبين أرجنتينيين بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

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