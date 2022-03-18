فايزة العماري تعرقل انتقال مبابي إلى ريال مدريد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تقف والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي حجر عثرة أمام انتقال نجلها -الصاعد في سماء كرة القدم بسرعة الصاروخ- إلى نادي ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ تطالب بمكافأة توقيع عقد قدرها 150 مليون يورو.

وقال برنامج "الشرينغيتو" الإسباني ذائع الصيت في أوروبا بأن "قد تفشل صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد بسبب تعنت والدته وطلبها مبلغاً ضخماً يعتبر مكافأة عقد من أجل منحها الضوء الأخضر لرحيل ابنها عن باريس سان جيرمان نحو مدريد وهي الوجهة المحببة لمبابي الذي يرغب في تحقيق حلم طفولته خصوصاً أنه لطالما التقط صوراً وهو صغير السن مع قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان الأخير لاعباً في النادي الملكي.

وأضاف "الشرينغيتو" أن ريال مدريد حقق أرباحا في العامين الماضيين، لذلك يجب على والدة مبابي، فايزة العماري، إعادة النظر في مطالبتها بأن يكون ابنها جزءا من ريال مدريد، مشدداً على أنه يمكن أن تؤثر مطالبها على الصفقة في اللحظة الأخيرة.

من هي فايزة العماري

والدة مبابي فايزة العماري هي لاعبة كرة يد فرنسية من أصول جزائرية سابقة لعبت في الدوري الفرنسي الأول لكرة اليد مع نادي آس بوندي من أواخر التسعينات إلى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وكانت تلعب في مركز الجناح الأيمن.

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