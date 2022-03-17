الفرق الإنجليزية والأسبانية تسيطر على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصلت الأندية الإنجليزية سيطرتها على بطولة دوري أبطال أوروبا بتواجد 3 فرق في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وهم ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، بينما حجزت الأندية الإسبانية 3 أماكن أيضاً عن طريق ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، فياريال، لتتواصل الإثارة في المرحلة المقبلة والتي قد تسفر عن مواجهات أوروبية قوية.

وكان حامل لقب دوري أبطال أوروبا فريق تشيلسي قد أكمل الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مضيفه ليل الفرنسي إثر فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "بيار موروا"، بينما فجر فياريال مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده إلى دور الثمانية الكبار، على حساب مضيفه يوفنتوس إثر فوزه عليه (3-0) في عقر داره بمدينة تورينو الإيطالية.

وكانت مرحلة دور الـ 16 قد شهدت مواجهات ونتائج قوية أبرزها ريمونتادا ريال مدريد التي اقصت باريس سان جيرمان، إضافة إلى خروج مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد، كما شهد هذا الدور وداع الأرجنتيني ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي مبابي، والبرازيلي نيمار للبطولة.

وبذلك أكتملت قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

ليفربول (إنجلترا) عقب فوزه على انتر ميلان (إيطاليا)

بايرن ميونخ (ألمانيا) عقب فوزه على ريد بول سالزبورغ (النمسا)

ريال مدريد (إسبانيا) عقب فوزه على باريس سان جيرمان (فرنسا)

مانشستر سيتي (إنجلترا) عقب فوزه على سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) عقب فوزه على مانشستر يونايتد (إنجلترا)

بنفيكا (البرتغال) عقب فوزه على أياكس أمستردام (هولندا).

تشيلسي (إنجلترا) عقب فوزه على ليل (فرنسا).

فياريال (إسبانيا) عقب فوزه على يوفنتوس (إيطاليا).

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