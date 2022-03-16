كيروش يوجه رسالة جديدة لزملاء محمد صلاح قبل لقاء مصر والسنغال

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، أسلوبه في تحفيز لاعبي المنتخب المصري قبل القمة المنتظرة أمام السنغال في المباراتين المصيريتين للصعود إلى كأس العالم، حيث حرص المدرب على توجيه رسالة جديدة للاعبيه حفز فيها جميع اللاعبين.

وقال مدرب منتخب مصر، كيروش عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إلى اللاعبين، يتبقى فقط 5 أيام على بداية المعسكر، علينا بتحديد أولوياتنا، أهدافنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لا شيء مستحيل، لا تشك أبدًا في فريق مليء باللاعبين الشجعان والموهوبين والملتزمين، لديهم فرصة لتغيير المستقبل».

وتلتقي مصر والسنغال في مباراتين يومي 25 و29 مارس الجاري في «القاهرة» و«داكار» على الترتيب، بعد أسابيع قليلة من نهائي كأس أمم إفريقيا الذي فاز به المنتخب السنغالي بركلات الجزاء.

وأضاف مدرب المنتخب المصري: «جميعنا الآن متحدون، لدعم ومساندة منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص منتخب مصر في قلب كل مشجع، 100 مليون مشجع معًا دائمًا ومتحدون على قلب رجل واحد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news