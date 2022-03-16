الأهلي السعودي ينهي أزمة رواتب اللاعبين

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن إدارة النادي الأهلي السعودي أنهت أزمة رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المتأخرة، عبر صرف راتب شهرين بداية الأسبوع الجاري.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أنه يتتبقى للاعبين راتب شهر واحد متأخر، وتعمل إدارة الأهلي على صرفه خلال الأيام المقبلة.

وكانت الإدارة قد صرفت راتب شهر قبل أسبوعين سعيا لإنهاء هذا الملف، وتقليص الالتزامات المالية على النادي.

وجاء صرف الرواتب بعد مباراة الطائي الأخيرة، التي انتهت بفوز الأهلي 3 / 1 من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل في مواجهة الهلال المقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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