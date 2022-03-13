هافيرتس يمنح تشلسي «المعاقب» فوزا قاتلا على نيوكاسل

المصدر: وكالات

سجل الألماني كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 ليمنح تشلسي المتخبط بسبب العقوبات، فوزًا مهمًا على ضيفه نيوكسل المنتفض مؤخرًا، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم الأحد.

ويواجه النادي اللندني سلسة من القيود في أعقاب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لغزو بلاده لأوكرانيا وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

إلا أن تشلسي نجح في الإفلات من «عقوبة» التعادل على أرض الملعب، بفضل هدف رائع من هافيرتس الذي وصلته كرة طويلة من خلف المدافعين من الايطالي جورجينيو، روضها ببراعة وغمزها في الشباك.

وحقق فريق المدرب الالماني توماس توخل فوزه الخامس تواليًا في الدوري، معززًا مركزه الثالث برصيد 59 نقطة على بعد سبع من ليفربول الثاني ومتقدمًا بتسع عن مانشستر يونايتد الرابع، علمًا أن لتشلسي مباراة مؤجلة ضد أرسنال الذي يستضيف لاحقًا ليستر سيتي.

من جهته، مني نيوكاسل بخسارة أولى هذا العام بعد سلسلة من تسع مباريات من دون هزيمة في الدوري ومستويات مشجعة يقدمها منذ إبرام صفقات مهمة في سوق الانتقالات الشتوية بعد الاستحواذ السعودي.

وتعود آخر خسارة لنيوكاسل الى سقوطه أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة على أرضه في 19 ديسمبر الفائت.

واستعد تشلسي بأفضل طريقة للمباراة ضد ليل في فرنسا الاربعاء في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم الذهاب 2-صفر لصالحه في لندن.

ويسعى تشلسي لتخفيف الشروط التي وضعتها الحكومة البريطانية. إذ لا يحق له بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها.

كما حرم من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالاضافة الى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار.

وأقرّ التشيكي بتر تشيك، مستشاره الفني قبل المباراة ان النادي غير متأكد من قدرته على إنهاء الموسم.

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