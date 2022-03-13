اليابانية أوساكا تبكي بسبب إهانة مشجع.. وتودع "تنس إنديان ويلز"

المصدر: وكالات

انفجرت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى في كرة المضرب، باكية بعد إهانتها من قبل أحد المتفرجين، ثم خسارتها أمس في دورة إنديان ويلز الأميركية أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا صفر-6 و4-6.

وفي المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث، صاح أحد المشجعين "ناومي أنت فاشلة"، فعبّرت المصنفة 78 عالمياً التي تعاني من ضغوط ذهنية عن استيائها أمام حكمة المباراة. وبرغم تماسكها واكمال المواجهة، قالت بعد الخسارة إن هذه الحادثة ذكّرتها بتعرّض الأميركيتين فينوس وسيرينا وليامس لمضايقات في الدورة عام 2001.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news