سلبية مسحة كورونا للاعبي الأهلي المصري قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

أعلن نادي الأهلي المصري اليوم السبت، سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب إفريقيا قبل ساعات من مواجهة صن داونز المقررة اليوم بملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

كذلك ذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم: "تغادر البعثة من جنوب أفريقيا في طريقها إلى القاهرة عقب نهاية مباراة صن داونز مباشرة، حيث تتوجه إلى مطار جوهانسبرج على أن يتخلل الرحلة الهبوط في مطار أسوان للتزود بالوقود".

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولي برصيد سبع نقاط ويليه الأهلي والهلال والمريخ السودانيان برصيد أربع نقاط لكل منهم.

وكان الهلال السوداني قد تغلب على غريمه التقليدي المريخ 1 / صفر أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة نفسها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news