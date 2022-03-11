مدرب الزمالك الجديد يدشن مهمته "الإفريقية" بالهزيمة أمام الوداد

المصدر: وكالات

فاز فريق الوداد البيضاوي المغربي على مضيفه الزمالك المصري 1 /صفر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع الوداد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة لحسم تأهله إلى الدور المقبل بشكل كبير جدا، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث. وسجل يحيى جبران هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

وتعد هذه المباراة الافريقية الاولى للمدرب الجديد القديم للزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

يذكر أن المجموعة تشهد تواجد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي والذي يحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط، فيما يتذيل مواطنه ساجرادا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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