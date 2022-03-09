نجم ليستر فاردي يغيب عدة أسابيع بسبب إصابة في الركبة

المصدر: وكالات

أعلن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي اليوم أن المهاجم جيمي فاردي سيغيب عدة أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال الفوز 1-صفر على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويتصدر فاردي (35 عاما) قائمة هدافي ليستر في الدوري هذا الموسم برصيد عشرة أهداف. وقال رودجرز للصحفيين قبل مواجهة ستاد رين الفرنسي في الدوري الأوروبي يوم الخميس "فاردي سيغيب".

وأضاف "لسوء الحظ تعرض للإصابة في المباراة الماضية وسيغيب لعدة أسابيع وهذا مؤسف. تعرض لكدمة في الركبة، لكن نأمل أن يتعافى في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع". وتابع "شعر بالألم في اليوم التالي للمباراة الماضية. هذا محبط جدا لنا (للنادي وللاعب)". ويحتل ليستر المركز 12 في الدوري وسيلعب في ضيافة أرسنال في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

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