البرتغالي نيتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون حتى 2027

المصدر: وكالات

جدّد الجناح البرتغالي بدرو نيتو الذي احتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين اليوم عقده مع ناديه ولفرهامبتون الانجليزي حتى عام 2027. وانضم نيتو إلى "وولفز" قادما من لاتسيو الإيطالي عام 2019 وسجّل في صفوفه 10 أهداف في 83 مباراة في مختلف المسابقات. أصيب في ابريل الماضي في ركبته وغاب عن الملاعب حتى الشهر الماضي.

وقال المدير التقني لولفرهامبتون سكوت سيلارز لموقع النادي الرسمي "انه (التجديد) مكافأة له. عاد من الاصابة وبذل الكثير من الجهود للعودة، وبالتالي الأمر جيد بالنسبة الى جميع الأطراف". وأضاف "لقد التزم بأن يقدم أفضل ما لديه وظهر ذلك من خلال عودته السريعة من الحضيض، لكننا نعتقد بأنه لا يزال يستطيع تقديم المزيد". وكان نيتو اختير لاعب العام موسم 2020-2021 في صفوف "الذئاب" قبل أن يتعرض للاصابة.

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