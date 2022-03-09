كيروش يرسم طريق وصول مصر إلى كأس العالم ويحذر كتيبة محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عدة رسائل قبل أيام قليلة من مواجهة السنغال في المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر"، وأكد فيها ضرورة الحفاظ على التواضع والتركيز والالتزام الفترة القادمة الهامة.

وكتب مدرب منتخب مصر "تغريدة" جاء فيها: "بدأ العد التنازلي، حيث يتبقى 15 يوما قبل بدء معسكرنا، فقط بنفس الروح يمكننا أن ننجح ونحقق الحلم المصري ونصل إلى توقعاتنا وأهدافنا".

ويخوض المنتخب المصري مواجهة مصيرية سيدخل من خلالها تاريخ الكرة المصرية إذا نجح في الصعود إلى كأس العالم حسي ستكون أول مرة يصل فيها المنتخب المصري مرتين متتاليتين إلى نهائيات كأس العالم، وذلك أمام السنغال بطل إفريقيا، ذهابا وإيابا يومي (25 و29) مارس الجاري.

وأضاف كيروش في رسائل تحذيرية هامة للاعبي المنتخب المصري بقيادة النجم محمد صلاح: "إن الحفاظ على التواضع والتركيز والالتزام بالعمل الجاد في كل ثانية من حياتنا، هو الصيغة الوحيدة الرابحة التي يمكن أن تدفعنا إلى الأمام حتى نتأهل إلى مونديال 2022، أتمنى لكم كل التوفيق والصحة، وأقول لكل شخص، لا تأخذ الأمر ببساطة، لا تخطئ، استغل هذا الوقت للاستعداد والتحسن، هل أنتم مستعدون؟".

واعتاد المدرب البرتغالي كيروش على توجيه هذه الرسائل قبل كل مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة ليعيش الجمهور المصري مع المنتخب في كل مباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news