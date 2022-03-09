دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يسحق سالزبورغ بنتيجة صاعقة

المصدر: وكالات

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية من سباعية فريقه بايرن ميونيخ الالماني وقاده لاكتساح ضيفه سالزبورغ النمسوي 7-1 الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرةالقدم والتأهل إلى ربع النهائي، بعدما كان تعادلا 1-1 ذهاباً.

وحسم عملاق بافاريا مقعده في ربع النهائي في شوط أوّل باتجاه واحد، وتحديداً بعد 31 دقيقة من صافرة البداية بفضل "هاتريك" ليفاندوفسكي في الدقائق 12 و21 من ركلتي جزاء و23، وسيرج غنابري (31) الذي قرر مدربه يوليان ناغلسمان اراحته بين الشوطين من بين عدة تبديلات.

وأضاف بايرن ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عبر توماس مولر هدفين (54 و84) ولوروا سانيه (86)، فيما انقذ سالزبورغ شرفه بهدف البديل الدنماركي مورتس كيارغارد (70).

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهاباً، في مباراة حافظ خلالها بايرن على سجله خالياً من الخسارة خارج عقر داره في المسابقة القارية الأم للمباراة الـ 22 توالياً.

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