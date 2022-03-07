أرقام صادمة في قمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت قمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 4-1 أرقام وإحصائيات صادمة على جمهور مانشستر يونايتد الذي خاض المباراة في غياب هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ظهر في الإحصائيات تفوق كاسح للسيتي في كل شيء خاصة في الاستحواذ الذي وصل في بعض أوقات المباراة إلى 92٪ مقابل 8٪ فقط لليونايتد.

ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر "تويتر" عدداً من الاحصائيات النهائية التي أكدت الفارق الكبير بين الجارين، ومنها انتهاء المواجهة بنسبة استحواذ 77٪ لصالح السيتي مقابل 23٪ لصالح مانشستر يونايتد، و20 تسديدة للفائز على المرمى مقابل 4 فقط، لليونايتد، كمل حصل المتصدر على 9 ركلات ركنية مقابل 3 ركنيات لأصدقاء رونالدو طوال المباراة، وتفوق اليونايتد في عدداً من الأرقام أهما أنه ارتكب 14 خطأ مقابل 10 للفائز، كما حصل على بطاقة صفراء واحدة.

وتخطى مانشستر سيتي عقبة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه حيث رفع رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام ليفربول الذي خاض مباراة واحدة أقل من المتصدر، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس.

ومن الأرقام الصادمة أيضا في قمة الجارين هو أن حارس السيتي إيدرسون، مرر 43 تمريرة صحيحة ضد مانشستر يونايتد، أما خط وسط مانشستر يونايتد :فكانت أرقامه في عدد التمريرات هي: بول بوغبا مرر 16 فقط، فريد مرر 23 فقط، مكتومناي مرر 29 فقط، وهو ما يؤكد الحالة السيئة التي ظهر بها اليونايتد في غياب الدون.

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