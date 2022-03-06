شجار في مباراة لكرة القدم بالمكسيك يسفر عن إصابة 22 شخصا

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية إصابة 22 شخصا على الأقل بعد شجار أمس، عندما اقتحمت الجماهير الملعب في مباراة بالدوري المحلي الممتاز بين كيريتارو وأطلس بطل الموسم الماضي. وظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تعرض بعض الناس للضرب والركل، بينما ظهر آخرون على الأرض والدماء تسيل منهم فيما بدا أنه داخل مدرجات ملعب مدينة كيريتارو.ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي عرضتها أيضا محطات التلفزيون المحلية.

وقالت رابطة الدوري المكسيكي على (تويتر):"العنف في ملعب لاكوريجيدورا في كيريتارو غير مقبول ومؤسف. سيتم فرض عقوبات استثنائية على المسؤولين عن غياب الأمن في الاستاد". وتوقفت المباراة بعد مرور 62 دقيقة أثناء تقدم أطلس 1-صفر. وأعلنت السلطات الحماية المدنية نقل تسعة أشخاص، من بين 22 مصابا، إلى المستشفى ومنهم اثنان في حالة خطيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news