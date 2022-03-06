صدمة ثانية.. سقوط باريس سان جيرمان وميسي قبل موقعة ريال مدريد!

المصدر: وكالات

تلقى باريس سان جيرمان لطمة قوية بحضور نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل مباراته الأوروبية المهمة أمام ريال مدريد ، وسقط الفريق في فخ الهزيمة صفر/ 1 أمام مضيفه نيس اليوم السبت في في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ستاد بريست على لنس 1 / صفر.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند 62 نقطة في صدارة جدول المسابقة رغم تلقيه الهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة ، ورفع نيس رصيده إلى 49 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق نقطتين أمام مارسيليا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف المباراة الوحيد لنيس بتوقيع آندي ديلور.

وتمثل الهزيمة صدمة قوية لسان جيرمان قبل مواجهته المرتقبة مع الريال في مدريد يوم الأربعاء المقبل بإياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وانتزع ستاد بريست فوزا ثمينا وغاليا 1 / صفر على لنس ، ورفع ستاد بريست رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر ، وتجمد رصيد لنس عند 40 نقطة في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل فرانك هونورات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 .

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