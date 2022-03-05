تشيلسي ينتصر بنتيجة كبيرة ويقلص الفارق مع ليفربول

المصدر: وكالات

خرج فريق تشيلسي بفوز عريض من ملعب مضيفه بيرنلي (4-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وضع رييس جاميس في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 47، وأضاف زميله الألماني كاي هافيرتز هدفين متتاليين في الدقيقتين (52 و55)، ومن ثم اختتم المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش رباعية "البلوز" بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز إلى 53 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب "البريميرليغ"، مقلصا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين ليفربول صاحب مركز الوصافة.

بينما توقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

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