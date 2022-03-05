الصين تمتنع عن بث مباريات الدوري الإنجليزي لتضامنها مع أوكرانيا

المصدر: وكالات

لن يبثّ مالكو حقوق الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الصين مباريات نهاية هذا الأسبوع، مع توقع اظهار تضامنها مع أوكرانيا التي تتعرّض لغزو روسي.

ومن المتوقع أن يضع قادة فرق البريميرليغ نهاية هذا الأسبوع شارات بألوان علم أوكرانيا والمشاركة في لحظة من التأمل والتضامن قبل ركلة البداية، بحسب صحيفة غارديان البريطانية.

ومن المتوقع أن تظهر حركات التضامن في لقطات البث الدولي.

لكن منصتي "إيكيي سبورتس" و"ميغو" الصينيتين للبث التدفقي الحاملتين للحقوق، غاب عن برنامجهما أي خطة لنقل مباريات نهاية الأسبوع.

وكانت الإعلانات السابقة تشير إلى نيتهما بنقل جميع المباريات.

ولاحظ بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي غياب المباريات عن الجداول، فعبروا عن مزيج من خيبة الأمل والارتباك.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أنهت عقداً مربحاً مع خدمة النقل المباشر الصينية "بي بي تي في" عام 2002، بعد تقارير عن فشلها في تسديد دفعة بقيمة 160 مليون جنيه استرليني (212 مليون دولار) بسبب انتشار جائحة كورونا.

في عام 2019، لم تبث القناة الحكومية "سي سي تي في" مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بعد تعبير لاعب وسط الأول الألماني مسعود أوزيل عن دعمه للأويغور المسلمين في تشينجيانغ.

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