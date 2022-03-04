خبر غير سار لمان سيتي.. أبرز مدافع يغيب 6 أسابيع للإصابة

المصدر: وكالات

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية قبل يومين من خوضه مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد باصابة قطب دفاعه البرتغالي روبن دياش بتمزّق في العضلة الخلفية لساقه وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 الى 6 أسابيع، بحسب ما أعلن مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا اليوم.

وقال المدرّب الإسباني قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد "هذا أمر (اصابة اللاعبين) يحصل. في مواسم سابقة غاب أفضل لاعبينا لأشهر عدة. لن يكون متواجدا لكني لن أبكي من أجل ذلك، هكذا أمور تحصل خلال الموسم".

وقد يغيب دياش بالتالي عن مباريات مهمة لفريقه في الأسابيع المقبلة أبرزها لقاء القمة ضد ليفربول في 10 ابريل المقبل وعن مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا، علما بان الفريق قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغه بفوزه خارج أرضه على سبورتينغ البرتغالي بخماسية نظيفة.

وتعرض دياش للاصابة خلال خوضه مباراة فريقه ضد بيتربره يونايتد في مسابقة كأس انجلترا الثلاثاء الماضي، في مباراة تعرّض فيها قلب الدفاع الاخر الهولندي نايثن اكي للاصابة أيضا.

ومن المتوقع أن يلعب الإسباني أيميريك لابورت وجون ستونز في وسط دفاع سيتي في مواجهة يونايتد. ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة.

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