ابن مرتضى منصور يشجع الأهلي في حالة واحدة فقط!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه لا يشجع الأهلي في مشاركاته الخارجية، ولكن هناك حالة واحدة فقط قد تجعله يؤازره، عندما تشهد مبارياته أحداثا متوترة مع الخصم، مشدداً أنه لا يستطيع وقتها إلى تشجيع الفريق الذي يمثل مصر، على حد تعبيره.

وقال ابن رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "تن" المصرية: "ما قاله أحمد حسام ميدو (لاعب الزمالك السابق) عن تشجيع الأهلي في البطولات القارية لا يُلام عليه، أنا شخصيا لا أشجعه في البطولات القارية، لكن في بعض الأحيان حين تشهد مبارياته أحداثا متوترة مع الخصم أميل لتشجيع الفريق الذي يمثل مصر".

وتطرق اللقاء على كثير من الموضوعات التي تشغل الساحة الرياضية في مصر، وردّ أحمد مرتضى على أسئلة البرنامج: "أكن كل الاحترام لكابتن سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة بالنادي الأهلي) لكن أتمنى أن يهدأ قليلا في تصريحاته، البلد في حاجة للاستقرار والعمل بهدوء".

وأضاف: "الزمالك لا يحتاج لضم أي لاعبين من الأهلي، غريمه التقليدي، ففي الوقت الحالي لا أرى أن الزمالك يحتاج لأي لاعب من الأهلي، فريقنا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين".

وتابع: "كنت قريبا من ضم رمضان صبحي (لاعب الأهلي السابق) إلى الزمالك قبل سبع سنوات، أحمد سمير زميله وقتها في المنتخب أخبرني بوجود مشكلة في عقده مع الأهلي".

وعن عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل قبل أيام بالتراضي مع إدارة الزمالك، قال أحمد مرتضى منصور: "كل شيء وارد"، مشيرا إلى أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا هو أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الزمالك.

وعن قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قال أحمد مرتضى: "شيكابالا لاعب كبير، ظُلم كثيرا وظلم نفسه، أخبرته مؤخرا أنه كان يستحق اللعب لبرشلونة".

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