كأس إسبانيا.. ريال بيتيس يلحق بفالنسيا الى المباراة النهائية

المصدر: وكالات

لحق ريال بيتيس بفالنسيا الى المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بتعادله مع ضيفه رايو فايكانو 1-1 الخميس في إياب نصف النهائي.

وكان رايو فايكانو البادئ بالتسجيل عبر البرتغالي بيبي في الدقيقة 80، وأدرك ريال بيتيس التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بواسطة بورخا إيغليسياس.

وكان ريال بيتيس، الساعي إلى اللقب الثالث في تاريخه، فاز 2-1 ذهابا.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها ريال بيتيس المباراة النهائية لمسابقة الكأس بعد أعوام 1931 عندما خسر امام أتلتيك بلباو 1-3، و1977 عندما توج باللقب بالثأر من بلباو بركلات الترجيح و1997 عندما خسر أمام برشلونة 2-3 بعد التمديد و2005 عندما تغلب على حساب أوساسونا 2-1 بعد التمديد.

وسيخوض ريال بيتيس المباراة النهائية على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية في 23 نيسان/أبريل المقبل.

وكان فالنسيا حجز بطاقته الى المباراة النهائية بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر إيابا بعدما كانا تعادلا 1-1 ذهابا في بلباو.

وسيخوض فالنسيا المباراة النهائية للمرة الثامنة عشرة في تاريخه حيث توج باللقب ثماني مرات أعوام 1941 و1949 و1954 و1967 و1979 و1999 و2008 و2019، وخسر تسع مرات اعوام 1934 و1944 و1945 و1946 و1952 و1970 و1971 و1972 و1995.

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