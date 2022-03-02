غوارديولا: من الأفضل للمدافع الأوكراني زينتشنكو مواصلة اللعب

المصدر: وكالات

قال مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا إن "المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشنكو مر بفترة صعبة للغاية عقب الغزو الروسي لبلاده، لكن مواصلة اللعب كان أفضل شيء للاعب البالغ عمره 25 عاما".

وجلس زينتشنكو وهو يغالب الدموع على مقعد البدلاء ولم يلعب في انتصار سيتي 1-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع، لكنه عاد لقيادة الفريق في الفوز 2-صفر الثلاثاء على ملعب بيتربره بعد أن سلمه القائد الأساسي فرناندينيو شارة القيادة. وقال غوارديولا لشبكة (آي.تي.في سبورت)، قبل المباراة "قرر قائدنا منح شارة القيادة له لإظهار مدى أهمية الموقف. نحن جميعا في النادي نساند هذه اللفتة الطيبة ونقف وراء قائدنا الذي يمثل بلاده".

وقال غوارديولا إن زينتشنكو تلقى الكثير من الدعم. وأضاف "لم يتلق (دعما من الجماهير) فقط، ولكن من جميع أنحاء العالم والمملكة المتحدة بسبب هذا الوضع الجنوني الذي نعيشه الآن".

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