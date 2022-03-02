تجريد الرئيس الروسي بوتين الحزام الأسود للتايكواندو.. وبيان شديد اللهجة! (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو، الثلاثاء، تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحزام الأسود "الشرفي" في اللعبة، احتجاجاً على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، وذلك بعد قرار مشابه من الاتحاد الدولي للجودو بإيقاف رئاسته الشرفية.

وجاء بيان الاتحاد الدولي للتايكواندو شديد اللهجة عنونه بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"، وقال فيه: "إن الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح"، مضيفاً: "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتن في نوفمبر 2013".



وكانت منظمات رياضية عدة قد قررت حظر الرياضيين الروس يتقدمها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة الطئرة فضلاً عن توصيات مرتقبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم "قطر 2022" وقرار مشابه من الاتحاد الأوروبي "ويفا" بإيقاف الأندية الروسية من المشاركة في مسابقاته.

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