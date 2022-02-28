توصيات حازمة من اللجنة الأولمبية الدولية و"فيفا" ضد روسيا

المصدر: وكالات

شددت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، الضغوط على روسيا، بتوصية الأولى حظر مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات الدولية وإعلان الثاني خوض "مناقشات متقدمة" لاستبعادها من مونديال قطر 2022، في ردّ على غزو أوكرانيا.

وأوصت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية بحظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية، بعيد إجراء قوي رغم رمزيته بسحب وسام "الاستحقاق الأولمبي"، وهو أعلى وسام أولمبي، من جميع كبار المسؤولين الروس بدءاً من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "من أجل حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية ومن أجل سلامة جميع المشاركين، توصي اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية بعدم دعوة أو السماح بمشاركة الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية".

وأضافت أنه في حال وجود "أسباب تنظيمية أو قانونية"، تحول دون منع وصول الرياضيين الروس، تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بأن لا يتم "السماح لهم بالمشاركة تحت اسم روسيا أو بيلاروس".

وتتعلق المسألة بشكل ملح على الخصوص بالنسبة لدورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق يوم الجمعة في بكين.

وتابعت "عندما يكون، في ظروف قصوى للغاية، وضع هذه التدابير غير ممكن على المدى القصير لأسباب تنظيمية أو قانونية، يترك المجلس الدولي للجنة الأولمبية الدولية الأمر للجنة المنظمة المعنية لتجد طريقها الخاص"، مؤكدة أنها ركزت "بشكل خاص على دورة الألعاب البارالمبية الشتوية"، وجددت "دعمها الكامل للجنة الأولمبية البارالمبية الدولية والألعاب".

وأبقت اللجنة الأولمبية الدولية على توصيتها بعدم تنظيم مسابقة على الأراضي الروسية.

وحيّت اللجنة الأولمبية الدولية التي خالفت تقليدها المتمثل في المطالبة بحياد الرياضيين، "الدعوات العديدة للسلام التي أطلقها الرياضيون والمسؤولون الرياضيون وأعضاء المجتمع الأولمبي العالمي. وتقدر اللجنة الأولمبية الدولية وتدعم بشكل خاص الدعوات من أجل السلام من الرياضيين الروس".

وبخصوص وسام الاستحقاق الأولمبي الممنوح لبوتين، قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "إن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، بناءً على الظروف الاستثنائية للوضع، وبالنظر إلى الانتهاك الخطير للغاية للهدنة الأولمبية والانتهاكات الأخرى للميثاق الأولمبي من قبل الحكومة الروسية في الماضي، اتخذ قرارًا بسحب وسام الاستحقاق الأولمبي من جميع الأشخاص الذين يشغلون حالياً وظيفة مهمة في حكومة الاتحاد الروسي".

في انتظار "فيفا" و"ويفا"

وبالتزامن مع ذلك، يجري فيفا "مناقشات متقدمة" من أجل استبعاد منتخب روسيا من المشاركة في المنافسات الدولية ومن بينها مونديال قطر 2022، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر مطلع على الملف الاثنين.

ويعمل فيفا مع الاتحاد الأوروبي (ويفا) من أجل تفعيل القرار الذي سيُبعد روسيا عن مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين "إلا في حال تحسن الوضع" بحسب المصدر ذاته.

ويذكر أنه من المرتقب أن تواجه روسيا بولندا في ذهاب ملحق المونديال في 24 مارس المقبل في موسكو.

وكانت وكالة "سيد" الألمانية التابعة لفرانس برس أشارت في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ("ويفا") يقترب من استبعاد روسيا من جميع مسابقاته.

وسيكون سبارتاك موسكو أول فريق روسي يتأثر بهذا القرار كونه الوحيد الممثل لبلاده في المسابقات القارية الثلاث للرجال (دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكونفرس ليغ)، حيث بلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ومن المفترض أنه سيواجه لايبزيغ الألماني.

وحسب هذا القرار، سيتم أيضًا استبعاد المنتخب الروسي للسيدات من بطولة أوروبا المقرر تنظيمها في يوليو المقبل في بريطانيا. وكانت القرعة أوقعته في مجموعة هولندا والسويد وسويسرا.

وأوضحت "سيد" أن قرار تعليق عضوية روسيا مدعوم من قبل العديد من الاتحادات بينها الاتحادان القويان الألماني والإنكليزي.

وقال عضو مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والمرشح لرئاسة الاتحاد الألماني بيتر بيترس لوكالة "سيد": "لا أستطيع أن أتخيل أنه يمكن أن تكون هناك مباريات ضد روسيا، هذا غير ممكن".

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