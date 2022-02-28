محمد صلاح يُحذر لاعب تشيلسي جورجينو قبل تسديد ركلة الترجيح.. «لا تقفز».. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي قيام نجم ليفربول والكرة المصرية محمد صلاح بالتحدث مع لاعب تشيلسي جورجينيو عندما كان الأخير متوجها نحو تسديد ركلة الترجيح الخامسة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي فاز بها ليفربول بركلات الترجيح 11-10 وتوج باللقب.

وقال محمد صلاح للاعب جورجينو اثناء توجهه لتسديد ركلة الترجيح «لا تقفز».

وكان جورجينو الذي يتميز بالقفز عند تسديد ركلات الجزاء قل سجل رقما قياسيا بنجاحه في تسجيل 17 ركلة جزاء متتالية.

وحصل نجم ليفربول والكرة المصرية محمد صلاح على تقييم بلغ 6.8 من 10، في مباراة فريقه مع تشيلسي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكشفت شبكة «هوسكورد» العالمية، أن محمد صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 2.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74 %.

واحتفل النجم المصري بطريقته الخاصة بتتويجه مع فريقه ليفربول بقلب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبعد المباراة، نشر صلاح على حسابه في موقع «إنستغرام»، صورة وهو يحمل كأس الرابطة بالإضافة إلى أخرى من احتفاله مع زملائه في ليفربول داخل غرفة خلع الملابس، وعلق على الصورتين قائلا: «واحد آخر»، في إشارة إلى تتويجه بلقب جديد مع ليفربول.

وهذا اللقب هو الخامس لصلاح مع ليفربول منذ انضمامه إليه في العام 2017.

وسبق لصلاح أن حصد مع ليفربول ألقاب دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، والسوبر الأوروبي عام 2020، وكأس العالم للأندية عام 2019.

ويملك النجم المصري، فرصة التتويج بثلاثة ألقاب أخرى مع ليفربول هذا الموسم، إذ مازال فريقه ينافس على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

لا تقفز 🚨



محمد صلاح يُحذر جورجينو قبل تسديد ركلة الجزاء. 🗣️pic.twitter.com/sHKrDTWaHK — جول مصر - GOAL (@goaleg) February 28, 2022

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