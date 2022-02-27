ميسي يساعد مبابي على معادلة رقم إبراهيموفيتش

المصدر: وكالات

أصبح كيليان مبابي ثاني أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان عندما قاد وليونيل ميسي فريقهما للعودة الى سكة الانتصارات والاقتراب أكثر من استعادة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما صنع الارجنتيني هدفَي زميله في الفوز 3-1 على ضيفه سانت إتيان أمس، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

وكان فريق العاصمة مُني بخسارة مفاجئة 1-3 ضد مضيفه نانت في المرحلة الماضية رغم مشاركة الثلاثي ميسي-مبابي-البرازيلي نيمار أساسيين، للمرة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الارض بهدف مبكر من الغابوني دينيس بوانغا إثر هفوة من البرتغالي دانيلو بيريرا (16)، الذي عوض خطأه بتسجيل الهدف الثالث (52) بعد أن سجل مبابي قبل وبعد الاستراحة (42 و47). وبات مبابي ثاني أفضل هداف في تاريخ سان جرمان مع 156 هدفًا في جميع المسابقات معادلاً رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فيما يتربع الاوروغوياني إدينسون كافاني على عرش الافضل في تاريخ النادي مع 200 هدف.

ورفع فريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رصيده الى 62 نقطة على بُعد 16 نقطة عن كل من نيس المتعادل مع ستراسبورغ السبت ومرسيليا الذي يلعب مع مضيفه تروا الاحد. ويسير فريق العاصمة بثبات نحو استعادة اللقب الذي خسره لصالح ليل الموسم الفائت، رغم أن هدفه الاهم يبقى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بعد أن فشل في ذلك في أول نهائي وصل له قبل عامين عندما سقط ضد بايرن ميونيخ الالماني صفر-1.

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