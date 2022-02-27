وفاة الرباع السوري طلال نجار.. "أقوى رجل في آسيا" سابقاً

المصدر: جوني جبور - دبي

نعى الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية في سورية، الرباع طلال النجار، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 69 عاماً، ويعد أحد أساطير رياضة رفع الاثقال عربياً وآسيوياً. وقال الاتحاد في بيان له إن: "النجار علم من أعلام الرياضة السورية الذين تركوا بصمتهم في المحافل المحلية والعربية والقارية والدولية، في مسيرة حافلة بالإنجازات بأكثر من خمسين ميدالية براقة".

وأوضح البيان: "حقق النجار ذهبية محافظة حمص برفع الأثقال في أول مشاركة له عام 1970، تلاها في 1971 بفضية بطولة الجمهورية، ثم في 1973 انتزع ذهبية بطولة الجمهورية، في محطة قادته في 1974 وفي مشاركته العربية الأولى إلى انتزاع ذهبية بطولة بيروت، ومن ثم ذهبية الدورة العربية الخامسة في دمشق 1976، وذهبية العرب مجدداً في ليبيا 1978، قبل أن يخطف ذهبية آسيا في تايلاند 1978، وذهبية دورة البحر المتوسط 1979 في يوغسلافيا".

وأضاف: "حطم النجار الرقم العربي والآسيوي والمتوسطي في أولمبياد موسكو 1980، متابعاً حصاده بذهبية آسيا في اليابان 1981، ومن ثم بطولة "الصمود والتصدي" في ليبيا 1982، كما حاز على المركز الأول في الدورة الآسيوية في الهند، والمركز الأول في بطولة آسيا بدمشق 1983، في عام شهد أيضاً تتويجه بلقب بطولة الدورة الإسلامية في إيران".

واختتم: "حقق النجار المركز الأول في الدورة العربية السادسة بالمغرب عام 1985، ومن ثم المركز الأول في البطولة العربية بدمشق، قبل أن يسدل الستار عن مشاركاته بانتزاع ثلاث ميداليات برونزية في دورة العاب البحر المتوسط التي أقيمت في مدينة اللاذقية في سورية عام 1987". وانتقل النجار بعد اعتزاله إلى مهنة التدريب، ومن ثم رئيساً للجنة الفنية للعبة رفع الأثقال في حمص، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد السوري لرفع الأثقال.

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