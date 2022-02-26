تأخير موعد انطلاق مباراة في الدوري الإنجليزي بسبب الازدحام المروري

المصدر: وكالات

أعلن برايتون اند هوف ألبيون وأستون فيلا تأخير موعد بداية مباراة الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بسبب الازدحام المروري وحتى الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

وذكرت تقارير بريطانية أن حافلة أستون فيلا وصلت إلى الملعب قبل نصف ساعة من الموعد المفترض لبدء المباراة.

ويحتل برايتون المركز العاشر وبفارق ست نقاط عن أستون فيلا الذي يأتي في المركز 13.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news