مواعيد مباريات الليلة.. يوم حافل بكرة القدم "عالمي عربي محلي"
دوري أبطال أفريقيا
الترجي - النجم الساحلي 17:00
الوداد - الزمالك 23:00
الأهلي - صن داونز 23:00
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد - توتنهام 16:30
مانشستر يونايتد - واتفورد 19:00
إيفرتون - مانشستر سيتي 21:30
الدوري الإسباني
فاليكانو - ريال مدريد 21:30
أتبتيكو مدريد - سلتا فيغو 00:00
الدري الإيطالي
إمبولي - يوفنتوس 21:05
الدوري الألماني
اينتراخت - بايرن ميونيخ 21:30
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - سانت إيتيان 00:00
الدوري الإماراتي
الوحدة - الوصل 17:30
بني ياس - الظفرة 17:30
الشارقة - شباب الأهلي 20:00
الدوري السعودي
الهلال - الحزم 19:25
النصر - أبها 19:25
الأهلي - الاتحاد 22:00
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