المريخ يهزم الهلال.. ووفاق سطيف يسقط أمام أمازولو في "أبطال إفريقيا"

المصدر: وكالات

تغلب أمازولو الجنوب أفريقي على وفاق سطيف الجزائري 1/ صفر، اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. بينما حسم المريخ القمة السودانية أمام غريمه الهلال بهدفين لهدف.

وسجل ميميلا هدف المباراة الوحيد لأمازولو في الدقيقة 42. ورفع أمازولو رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، متساويا في الرصيد مع الرجاء الذي يستضيف حوريا كوناكري الغيني في وقت لاحق من اليوم. وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد وفاق سطيف عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وقبل الأخير.

وفاز المريخ السوداني على مواطنه الهلال 2 / 1، في المباراة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة. وتقدم المريخ في الدقيقة الثالثة عن طريق السماني الصاوي، قبل أن يدرك محمد عبد الرحمن التعادل للهلال في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 42 عاد السماني الصاوي ليسجل الهدف الثاني له وللمريخ. ورفع المريخ رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر والذي يواجه الأهلي المصري غدا السبت. على الجانب الأخر، يتذيل الهلال ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

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