ليفربول مهدد بخسارة لاعبين مهمين في نهائي كأس الرابطة

المصدر: وكالات

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول اليوم إن المهاجم روبرتو فيرمينو لم يتعاف في الوقت المناسب لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأحد لكن هناك فرصة أن يلعب ديوجو جوتا دورا. وتعرض فيرمينو لإصابة في العضلات ولم يلعب منذ فوز ليفربول على إنتر ميلان في وقت سابق هذا الشهر. كما لعب جوتا 45 دقيقة فقط في تلك المباراة لكن ليندرز قال إن كاحله في حالة أفضل.

وقال ليندرز للصحفيين "سنقيم حالة فيرمينو في اليومين المقبلين. يضغط على نفسه بشدة لكنه لن يكون جاهزا للنهائي. وتابع "نأمل أن يعود قريبا لأنكم جميعا تعرفون مدى أهميته لطريقة لعبنا.بالنسبة لجوتا، لم يبلغ اللاعب عن أي ألم بعد الأشياء التي قام بها مثل الركض في خطوط مستقيمة وتغيير الاتجاه ومداعبة الكرة. إنها علامة جيدة. لم يتم استبعاده لكننا نحتاج الى التأكد من جاهزيته".

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