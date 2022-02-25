لاعب سوري أمام فرصة تاريخية لتحطيم رقم قياسي عمره 48 عاماً

المصدر: محمد فاضل - دبي

تلوح فرصة تاريخية للاعب المنتخب السوري ونادي الشرطة العراقي محمود المواس ليكون اول محترف أجنبي (غير عراقي) يتوج بلقب هداف الدوري العراقي للموسم الحالي، وذلك على مدى 48 عاماً، أي منذ العام 1974، والذي شهد انطلاق اول نسخة رسمية للدوري العراقي. وفي حال حافظ المواس على صدارته الحالية لترتيب الهدافين سيكون اول لاعب محترف يفوز باللقب الذي سيطر عليه لاعبون عراقيون ابرزهم الهداف التاريخي صاحب عباس، والذي سجل 177 هدفا واخرين منهم ثامر يوسف (الزوراء) وعلي حسين محمود (الشرطة) وكريم صدام (الزوراء) ورحيم حميد (الحيش)، اضافة الى الراحل احمد راضي، واسماء عديدة اخرى من نجوم الكرة العراقية.

ونجح المواس من تسجيل 14 هدفا لحد الان ليصبح الأكثر تسجيلاً للاهداف في الدوري العراقي من بين المحترفين، بعد مرور 23 جولة في الموسم الحالي، حيث ساهم بصدارة فريقه الشرطة للدوري برصيد 60 نقطة، متقدما على وصيفه الطلبة 46 نقطة.

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