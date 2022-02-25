قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي تضع برشلونة في مواجهة تركية

المصدر: وكالات

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن وقوع لايبزغ الألماني في مواجهة سبارتاك موسكو الروسي في دور الستة عشر بينما يلتقي برشلونة نظيره التركي غلطة سراي. ويستضيف لايبزغ مباراة الذهاب أمام سبارتاك موسكو في العاشر من مارس المقبل، لكن الملعب الذي سيحتضن مباراة الإياب المقررة في 17 من الشهر نفسه، لم يحسم بعد.

وأعلن اليويفا في وقت سابق اليوم أن أي مباريات تابعة للمنافسات الأوروبية لن تقام في روسيا وأوكرانيا، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال جيورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا قبل مراسم سحب القرعة :"هذه أيام صعبة بالنسبة لأوروبا." وأضاف :"دعوني أعبر عن تضامننا القوي مع الشعب الأوكراني الذي يواجه فظائع الحرب، وأقول إن كرة القدم تهدف إلى شيء واحد فقط، السلام، والسلام الآن."

أما أشبيلية، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد ستة ألقاب، فيلتقي ويستهام الإنجليزي، بينما يلتقي برشلونة مع غالطة سراي التركي. ويواجه ريال بيتيس الإسباني فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما يلتقي أتلانتا الإيطالي مع باير ليفركوزن الألماني في مواجهة أخرى بين فريقين من الدوريات الأوروبية الكبرى. وتشهد منافسات دور الستة عشر مواجهتين برتغالية-فرنسية، حيث يلتقي سبورتينج براغا مع موناكو وبورتو مع ليون.أما جلاسكو رينجرز، الذي أطاح ببوروسيا دورتموند الألماني، فسيلتقي مع ريد ستار بلجراد الصربي.

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