اتحاد الكرة الإيطالي يتفاعل مع "أحداث أوكرانيا" بقرار جديد

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم أن مباريات الاسبوع الحالي في مختلف الدرجات ستنطلق مع تأخير خمس دقائق في "دعوة للسلام"، وذلك على خلفية احداث غزو روسيا لجارتها أوكرانيا. وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان أن مباريات المحترفين والهواة ستنطلق في وقت متأخر من "اجل احترام حياة الانسان وضرورة ايجاد حلّ دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا".

وشنّت روسيا حملة لغزو أوكرانيا أمس، حيث اندلعت صراعات دموية عند بوابات العاصمة كييف صباح اليوم. ولم يأتِ البيان على ذكر روسيا أو كلمة الحرب، في حين قال رئيس الاتحاد غابريال غرافينا أن كرة القدم الإيطالية "قلقة جداً بشأن ما يحدث حالياً". وتابع "لا علاقة للرياضة بالسياسة ولكنها تدعو بصوت عالٍ للسلام".

وضمن اطار رد فعل على ما يحدث، قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم تجريد مدينة سان بطرسبورغ من شرف استضافة نهائي مسابقة دوري أبطال أووبا ومنحها للعاصمة الفرنسية باريس. كما تقرر إقامة المباريات القارية لروسيا وأوكرانيا على أرض محايدة "حتّى اشعار آخر".

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