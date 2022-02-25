"يوروبا ليغ".. فريق كبير يودع وبرشلونة "مبهر"

المصدر: وكالات

واصلت أندية برشلونة وإشبيلية الإسبانيان وأتالانتا الإيطالي وبورتو البرتغالي ولايبزيغ الألماني مشوارها القاري ببلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم عقب خروجها المخيب من مسابقة دوري الأبطال.

وحلت الفرق الخمسة في المركز الثالث في مجموعاتها في المسابقة القارية العريقة واضطرت الى خوض الملحق المؤهل الى ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" ونجحت في الاختبار ليستمر مشوارها القاري، فيما أخفق بوروسيا دورتموند الألماني وزينيت سان بطرسبورغ وشيريف تيراسبول المولدافي في اللحاق بها بخروجها على يد رينجرز الاسكتلندي وريال بيتيس الاسباني وبراغا البرتغالي تواليا.

ولحقت الأندية الثمانية المتأهلة عن الملحق بمتصدري المجموعات الثماني وهي ليون وموناكو الفرنسيان، سبارتاك موسكو الروسي، أينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان، غلطة سراي التركي، النجم الأحمر الصربي ووست هام الإنجليزي.

وتسحب القرعة غدا الجمعة بمقر الاتحاد الاوروبي في نيون السويسرية.

برشلونة يطيح بنابولي

وحجز برشلونة بطاقته بعدما حسم قمته مع مضيفه نابولي في صالحه وبنتيجة كبيرة 4-2 على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وعوض برشلونة الفرص الكبيرة التي أهدرها مهاجموه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 وخصوصا في شوطها الثاني وهز شباك النادي الجنوبي أربع مرات بينها ثلاث في الشوط الأول.

وأبقى النادي الكاتالوني على أماله في المسابقة الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا وابتعاده بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الليغا.

وسجل برشلونة هدفين سريعين عبر مدافعه جوردي ألبا (9) ولاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ (13)، وقلص القائد لورنتسو إنسينيي الفارق من ركلة جزاء (23)، قبل أن يضيف جيرارد بيكيه (45) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (59) الهدفين الثالث والرابع.

ولم ينفع نابولي هدفه الثاني للبديل ماتيو بوليتانو (87).

وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديس "نحن نسير على الطريق الصحيح، ونتحسن في اللعب. الأهداف الجماعية التي نسجلها على غرار الهدف الرابع، هو ما نبحث عنه. يجب أن نعرف كيف نستفيد من الاستحواذ على الكرة، مع لاعبين قادرين على اللعب في المساحات. هذا هو نموذج اللعب الذي يجب أن نفرضه، استغلال المساحات، واللعب في منتصف ملعب الخصم".

وأضاف "أنا سعيد جدًا، فاللاعبون يستحقون حقًا هذا الفوز، لأنهم عانوا كثيرًا، بلغنا ثمن النهائي ولدينا الكثير من الآمال حتى لو يتعين علينا أن نظل متواضعين. نريد الفوز، لكن علينا توخي الحذر. الليلة، سيطرنا على 90 دقيقة، إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لي منذ استلامي تدريب الفريق".

بورتو يتأهل على حساب لاتسيو

وضمن بورتو تأهله بتعادله مع مضيفه لاتسيو الإيطالي 2-2 بعدما فاز 2-1 على ارضه ذهابا، وأتالانتا بتجديد فوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-صفر، بعدما فاز 2-1 على ارضه ذهابا، فيما حجز اشبيلية بطاقته رغم خسارته أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي صفر-1 لفوزه ذهابا 3-1، ولايبزيغ بتغلبه على مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 3-1 (2-2 ذهابا).

في المباراة الأولى، كان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي تشيرو إيموبيلي (19)، لكن بورتو حصل على ركلة جزاء اقتنصها الدولي الايراني مهدي طارمي وانبرى لها بنفسه مدركا التعادل (31)، ومنحه الكولومبي ماتيوس أوريبي التقدم (68)، قبل أن يدرك دانيلو كاتالدي التعادل (90+5).

وفي الثانية، فرض لاعب الوسط الدولي الاوكراني رسلان مالينوفسكي نفسه نجما بتسجيله الهدفين الثاني والثالث (67 و69)، بعدما افتتح زميله الدولي الدنماركي يواكيم ميهيلي (40).

وفي الثالثة، خسر اشبيلية أمام مضيفه دينامو زغرب بهدف وحيد سجله ميسلاف أورسيتش (65 من ركلة جزاء) دون أن يكلفه ذلك توديع المسابقة المفضلة لديه والتي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها المسابقة (6 مرات) لفوزه 3-1 ذهابا.

وفي سوسييداد، تقدم لايبزيغ بهدفين للمجري ويلي أوربان (39) والبرتغالي برناردو سيلفا (59).

وأحيا مارتين سيبيمندي أمال سوسييداد بتقليصه الفارق (67)، لكن الدولي السويدي إميل فورسبرغ قضى عليها بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (89 من ركلة جزاء).

وحجز ريال بيتيس بطاقته بتعادله السلبي مع ضيفه زينيت سان بطرسبورغ بعدما كان حسم مباراة الذهاب في صالحه 3-2.

خروج دورتموند

في المقابل، فشل بوروسيا دورتموند في قلب الطاولة على مضيفه رينجرز الاسكتلندي الذي ألحق به خسارة مذلة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ذهابا 2-4، واكتفى بالتعادل 2-2 ايابا في غلاسكو ليخرج خالي الوفاض من المسابقة القارية الثانية بعد خيبة أمله في الأولى دوري الأبطال بحلوله ثالثا خلف أياكس أمستردام الهولندي وسبورتينغ البرتغالي.

وخاض دورتموند المباراة في غياب مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند لعدم جاهرتيه بعد تعافيه مؤخرا من اصابة عضلية.

وكان رينجرز البادئ بالتسجيل عبر الانكليزي جيمس ترافيرنيير من ركلة جزاء (22)، لكن دورتموند رد بهدفين لمواطنه الأخير الواعد جود بيلينغهام (31) والهولندي دونيل مالين (42).

وأدرك ترافينيير التعادل لأصحاب الأرض مستغلا تمريرة عرضية للنيجيري كالفين باسي فشل قطب الدفاع المخضرم ماتس هوملس في تشتيتها فتابعها الإنجليزي من مسافة قريبة داخل المرمى (57).

وأنهى سبورتينغ براغا مغامرة شيريف تيراسبول بالفوز عليه 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بفوز النادي البرتغالي 2-صفر وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب لصالح الفريق المولدافي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news