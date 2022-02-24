رئيس "فيفا" يعلق على غزو روسيا لأوكرانيا!

المصدر: وكالات

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، الخميس، عن قلقه من الوضع "المأساوي والمخيف" في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي لها.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي: "لقد صُدمت بما رأيت، انا قلق للغاية لهذا الوضع. فيفا يدين استعمال القوة".

ومن المتوقع ان تستضيف روسيا منتخب بولندا في مباراة الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 في 24 مارس المقبل، وفي حال التفوق على منافستها ستلتقي الفائز من مباراة تشيكيا والسويد في 29 منه، علما بان اتحادات هذه المنتخبات طالبت بنقل مبارياتها المقرر على الاراضي الروسية في بيان مشترك.

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