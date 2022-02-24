محمد صلاح يتخطى تشامبرز ويحتل المركز التاسع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين وقام بصناعة آخر ليقود فريقه لتشديد الخناق على مانشستر سيتي في سباق المنافسة الساخن بينهما على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 6 / صفر على ضيفه ليدز يونايتد، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، بوصول محمد صلاح مهاجم الفريق ومنتخب مصر، إلى الهدف رقم 152 مع الريدز.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر تويتر منذ دقائق: ‏هُنا التاريخ، هُنا الحاضر، هُنا صلاح.. أسطورة ليفربول الحية يُواصل تحطيم الأرقام، بـ152 هدفًا.. الملك المصري يصبح تاسع هدافي الريدز على مر التاريخ.

وبهدفي مباراة ليدز يونايتد اليوم الأربعاء؛ نجح صلاح في تخطي أسطورة ليفربول السابق هاري تشامبرز صاحب الـ 151 هدفًا، بينما يبتعد الفرعون المصري بـ 6 أهداف فقط عن المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين صاحب المركز الثامن في القائمة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 60 نقطة، ليقلص الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي (المتصدر) إلى 3 نقاط فقط.

في المقابل، تجمد رصيد ليدز يونايتد، الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما سبق له التسجيل في مرمى إنتر الإيطالي بدوري الأبطال ونورويتش سيتي في المرحلة الماضية بالدوري الإنجليزي.

وأضاف المدافع الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 30 من متابعة لتمريرة سحرية من صلاح، الذي عاد للتسجيل مجددا، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الأحمر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أخرى.

وبهذه الثنائية، واصل صلاح تحليقه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفا، متفوقا بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه البرتغالي ديوجو جوتا، زميله في ليفربول، الذي غاب عن مباراة اليوم بداعي الإصابة.

وأضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدفين الرابع والخامس لليفربول في الدقيقتين 80 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما اختتم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مهرجان الأهداف الحمراء في المباراة بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

كان مقررا أن تجرى المباراة في ديسمبر الماضي، غير أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل اللقاء بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت بين لاعبي ليدز.

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