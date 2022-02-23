نجم ألماني سابق يتولى منصبا تدريبيا بعد خسارة رهان

المصدر: وكالات

تولى النجم الألماني الدولي السابق ماريو باسلر، منصبا تدريبيا مع فريق توركجوجو أوسنابروك، أحد أندية الهواة بالدرجات الأدنى في ألمانيا، وذلك عقب خسارته رهانا على مباراة إسكواش. وقال كانر شفيتشي، رئيس نادي توركجوجو أوسنابروك، والذي يأمل في تواجد باسلر لمدة 18 شهرا في تصريحات لصحيفة "نيو أوسنابروك تسايتونج": "أنه شرف لنا أن يعمل لدينا ماريو باسلر كمدرب متطوع".

وذكرت الصحيفة أن باسلر (53 عاما) وافق على العمل مع المدرب الحالي للفريق، وذلك بعد خسارته لرهان رياضي مع أحد أعضاء النادي.وسبق لباسلر أن خاض 30 مباراة دولية مع المنتخب الألماني في مسيرته التي تضمنت لقبين للدوري مع بايرن ميونخ، لكنه كان أقل نجاحا كمدرب حيث تولى مسؤولية فرق مثل يان ريسينبورج وآينتراخت ترير وآكر بورغهاوزن وروت فايس أوبرهاوزن.

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