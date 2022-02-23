الكأس المسروق يعود إلى نادي الزوراء العراقي بعد 19 عاما

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي الزوراء العراقي، إسترجاع كأس المثابرة الذي احرزه في العام 1999 والذي تعرض إلى السرقة قبل نحو 19 سنة.

وذكر النادي في بيان رسمي أن مشجع الزوراء رعد عودة قام بتسليم ادارة النادي الكأس في بادرة تعكس وفاء وحرص المشجع على تاريخ ناديه والذي يعد احد أعرق الاندية العراقية.

وعثر المشجع رعد عودة على كأس المثابرة في أحد المحال التجارية، وقام بشراءه وتسليمه الى النادي اسهاما منه في الحفاظ على تاريخه، وحظي المشجع بتكريمه بدرع النادي من قبل رئيس مجلس الإدارة فلاح حسن الذي وصف المبادرة بأنها تدل على حرص جماهير الزوراء الوفية على ممتلكات النادي.

وفي سياق متصل دعت إدارة الزوراء الجمهور إلى المبادرة في أسترجاع الكؤوس المفقودة الى خزائن النادي والمساهمة في الحفاظ على تاريخ النادي.

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