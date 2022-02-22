"شالوا ألدو جابوا شاهين".. الزمالك يلجأ إلى باتشيكو لخلافة كارتيرون

المصدر: سيد مصطفى - دبي

على طريقة "الإسكتش" الشهير لثلاثي أضواء المسرح "شالوا ألدو جابوا شاهين"، يفكر مسؤولو نادي الزمالك في عودة مدربهم البرتغالي السابق جايمي باتشيكو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في حالة إقالة المدرب الحالي الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أصبحت أيامه معدودة داخل القلعة البيضاء، في ظل الخلافات الكبيرة بينه وبين رئيس النادي المستشار مرتضي منصور ونجله أمير.

ويتزعم أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، فكرة عودة باتشيكو من جديد لتولي قيادة الفريق من جديد خصوصاً أن أمير مرتضى يرى أن المدرب البرتغالي لم يحصل على فرصته كاملة وأقيل من أجل عودة كارتيرون.

وكانت اللجنة المؤقتة التي كانت تُدير نادي الزمالك في مارس من العام الماضي قد أقالت باتشيكو على الرغم من أنه كان يتصدر بطولة الدوري المحلي وقتها بسبب تراجع النتائج على المستوى الإفريقي.

وقالت مصادر مقربة من المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن أمير مرتضي منصور رفض مقترحا لمجلس الإدارة بتعيين مدرب وطني لخلافة كارتيرون والمُرشح لهذا المنصب محمد حلمي، وأصر على أن يكون خليفة كارتيرون مدرب أجنبي.

ومنح الزمالك كارتيرون فرصة أخيرة في لقاء الوداد المغربي، بالجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، والمقررة السبت المقبل قبل اتخاذ قرار بإقالته من منصبه.

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