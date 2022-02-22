سيناريو عجيب يجمع ليفربول ومانشستر سيتي 4 مرات في شهر واحد!

المصدر: محمد الحتو - دبي

يأمل عشاق كرة القدم حول العالم بوجبة كروية مشبعة وغير تقليدية في الموسم الحالي بمتابعة أربع مواجهات دفعة واحدة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي خلال شهر واحد فقط وتحديداً في إبريل المقبل، ويبدو هذا السيناريو وارداً بدءاً من لقائهما المرتقب في الدوري الإنجليزي في التاسع من إبريل المقبل والذي سيحدد ملامح البطل.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن ليفربول الذي يمتلك مباراة مؤجلة الأمر الذي يجعل المواجهة ذات طابع تنافسي كبير على استاد الاتحاد بين أفضل نجوم العالم.

ولن تكون المنافسة بين ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح وسيتي يقيادة الجزائري رياض محرز مقتصرة على الدوري فقط إذ هناك نزالات أخرى محتملة في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

في دوري الأبطال، فاز ليفربول على إنتر ميلان بهدفين نظيفين خارج أرضه وكذالك سيتي على سبورتينج لشبونة بخماسية نظيفة ما يعني أنهما قريبان جداً من حجز مقعديهما في الدور ربع النهائي، وهناك احتمالية لمواجهتين ذهاب وإياب في البطولة الكبيرة بالدور ربع النهائي إذا جمعتهما القرعة معاً كما حدث في بطولة موسم 2017-2018.

وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 5 و6 أبريل، بينما تُقام مرحلة الإياب يومي 12 و13.

وستستمر الإثارة في السيناريو الوارد حصوله بلقاء رابع يجمع ليفربول وسيتي في حالة تأهلهما المتوقع بكأس الاتحاد الإنجليزي حيث يخوض الفريقان حاليًا دور الـ16 من فيلتقي مانشستر سيتي مع بيتربورو يونايتد، ويستضيف ليفربول نوريتش سيتي في بداية الشهر المقبل.

المواجهات الأربعة المتوقعة ستكون مثيرة للغاية، فهل تتحقق أمنية الجمهور الذواق لمتعة كرة القدم الحقيقية بمتابعة وجبات دسمة بين ليفربول وسيتي؟.

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